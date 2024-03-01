السفيرة الحديد تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي

الوكيل الإخباري - قدمت السفيرة لينا الحديد، اليوم الجمعة، أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، خلال مراسم جرت في قصر الإليزيه.

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ونقلت السفيرة الحديد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.



بدوره طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، كما أبدى اهتمام الحكومة الفرنسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ومسؤولين في الحكومة الفرنسية.