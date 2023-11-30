الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو - أسير صهيوني لدى كتائب القسام يوجه رسالة لنتنياهو

سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثالثة - صور

فيديو - معاريف: اعتراض صواريخ في مستوطنة بغلاف غزة

1752 حدثًا دخلوا دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام

الإعلام الحكومي بغزة يدعو لإقامة مستشفيات ميدانية

الملك: المساعدات التي تصل غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض

نتنياهو يوعز بهدم منازل عائلات منفذي عملية القدس

أسماء الدفعة السابعة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

عاجل

سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثالثة - صور

الخميس، 30-11-2023 07:53 م

الملك: المساعدات التي تصل غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض

6568bc04e9ae2


الوكيل الإخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية.

اضافة اعلان


وأشار جلالته خلال الاجتماع، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.


وأكد جلالة الملك ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة، من أجل العمل بشكل تشاركي لتوفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية.


وثمن المشاركون جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في جمع مختلف الأطراف المعنية لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة.


ولفتوا في الاجتماع، الذي عقد ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة"، إلى ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع.


وبحث المشاركون الوضع الإنساني الحالي في غزة وضرورة احترام القانون الدولي وأهمية توفير الاحتياجات الأساسية، كالغذاء والمياه والأدوية والمسكن والطاقة، مبينين الجهود المبذولة حاليا من المنظمات والدول التي يمثلونها والتحديات في إيصال المساعدات إلى القطاع وطرق تجاوزها.


وحدد المشاركون أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع، بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها، وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة.


وعُقد الاجتماع بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 30 منظمة إنسانية أممية ودولية، إذ ضم ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية.


وحضر الاجتماع سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، وسمو الأمير راشد بن الحسن، مستشار جلالة الملك ورئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
251667

أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

6568d1e5c2c28

سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثالثة - صور

1701366643582

بلدية كفرنجة والعمل الدولية توقعان اتفاقية مشروع العمالة المكثفة

1701362653060

ندوة في "اليرموك" تستذكر الملك الباني "الحسين بن طلال ..ملكا وقائدا وإنسانا"

220226113633587770375

1752 حدثًا دخلوا دور تربية وتأهيل الأحداث منذ بداية العام

1701364365015

البريد يسلم برواز أول إصدار لطابع مدرسة سعود القاضي

أخبار متعلقة
6549314e730a6

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

654822e9bb3db

الملك: إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة

GAZA-ISRAEL-ATTAQUES

مهرجان خطابي في إربد تضامنا مع غزة

1634935260651 (1)

"الصحفيين": استدعاء سفيرنا من إسرائيل خطوة مهمة ومشرفة

_copy52649190103_107d43ee23_b

الصحف القطرية تشيد بنتائج زيارة الملك للدوحة وتؤكد أهميتها لوقف العدوان على غزة

132363

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك