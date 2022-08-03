السفير الصيني في الأردن: مستعدون للارتقاء بالعلاقات الأردنية الصينية لمستوى جديد

الوكيل الإخباري-

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أكد السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، الأربعاء، على أن الأردن والصين شريكان استراتيجيان مضى على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما 45 عاما.وأضاف أنه منذ 45 عام يلتزم الأردن بمبدأ الصين الواحدة ويدعم موقف الصين وسياستها حول مشكلة تايوان.وأعرب السفير على تقدير الصين عاليا لموقف الأردن والتزامه بمبدأ الصين الواحدة."نحن مؤمنون بأن الجانب الأردني سيواصل التزامه بمبدأ الصين الواحدة والعمل مع الجانب الصيني على رفض التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين وصيانة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. " بحسب دونغوقال إن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الأردن لتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للآخر.وأكد السفير استعداد الصين لتعزيز التعاون العملي في كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات الصينية الأردنية إلى مستوى جديد.وفيما يتعلق بالتطورات في تايوان قال السفير إن زيارة نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، يخالف مبدأ الصين الواحدة وما ورد في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ويشكل صدمة خطيرة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية.