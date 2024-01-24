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الأربعاء، 24-01-2024 01:51 م

السقاف: النقل والخدمات اللوجستية تعتبر محركا وممكنا لعدد من القطاعات الحيوية

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع ممثلين من القطاعين العام والخاص من قطاع النقل، بحضور أكثر من 30 شركة متخصصة في القطاع.

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وتأتي الجلسة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في استكشاف فرص استثمارية في جميع القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع النقل.


وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأردن يعتبر محرك وممكن لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي تم استهدافها في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، خصوصاً المشاريع الاستراتيجية الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها مشاريع البنية التحتية في النقل والطاقة والمياه وغيرها.


وأضافت، أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، جاءت لتكون خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات المقبلة، مبينة أن من أهم أهداف الرؤية مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح 5.5%، لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مرتكزات أساسية لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية.


وأشارت إلى أهم الإصلاحات التي اتخذت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه يتم العمل الآن على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

 




 

 


 

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