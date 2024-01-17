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الأربعاء، 17-01-2024 04:18 م

إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الاستثمار، الأربعاء، 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة سابقاً، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار، ليصبح عدد الفرص التي أطلقت على المنصة 36 فرصة استثمارية وبحجم استثمار كلي يتجاوز 1.4 مليار دولار.

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وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الفرص الاستثمارية أطلقت بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاثة فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع (20 مليون دولار)، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي بحجم استثمار متوقع (4 مليون دولار)، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع (5 مليون دولار)، أما الثلاث فرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع (430 ألف دولار)، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار متوقع (7 مليون دولار)، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع (25 مليون دولار).


 




 

 


 

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