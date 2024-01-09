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السوق المركزي: الكميات مستقرة وارتفاع طفيف على بعض أصناف الخضار

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القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين وتشعل النار في دبابة

الثلاثاء، 09-01-2024 02:22 م

السوق المركزي: الكميات مستقرة وارتفاع طفيف على بعض أصناف الخضار

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

أكد المدير العام للسوق المركزي، كساب الشخانبة، أن الكميات الواردة من الخضار والفواكه والورقيات في السوق المركزي مستقرة.

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وأوضح الشخانبة في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن غالبية الأصناف المتوفرة في السوق المركزي من الخضار والفاكهة والورقيات هي محلية  وان معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 3500 طن   .


وأشار أن الأسعار مستقرة على غالبية الأصناف، مع وجود ارتفاع طفيف في أسعار بعض الخضار مثل الكوسا والخيار. حيث وصل سعر كيلو الخيار اليوم بين 25 و45 قرشًا ، فيما بلغ سعر الكوسا بين 30 و55 قرشًا للكيلو ، نتيجة زيادة الطلب على هذه الأصناف في الفترة الأخيرة.


ووفقًا للنشرة الإرشادية اليومية، بلغت كميات الخضار والفاكهة والورقيات الواردة إلى السوق المركزي اليوم 2937.813 طنًا. انقر هنا

 




 

 


 

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