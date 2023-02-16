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الخميس، 16-02-2023 07:29 ص

السوق المركزي .. كيلو الخيار يستقر اليوم على دينار

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2345.034 طن، توزعت على 1516.370 طن خضار،583.407 طن فواكه، و 245.256 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 148.670 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 60 إلى 100 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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