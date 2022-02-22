الثلاثاء 22-02-2022
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الثلاثاء، 22-02-2022 07:25 م

السياحة تكشف سبب تسمية المكتشفات الحجرية بـ أبو غسان وغسان

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الوكيل الاخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن الوزارة ستقوم لاحقا لمخاطبة منظمة التراث العالمي اليونيسكو لتوثيق الاكتشاف الأثري الهام الذي أعلنت عنه الوزارة ويعود إلى 9 آلاف عام، وذلك في رده على سؤال لموقع الوكيل الاخباري.

وحول سبب تسمية المكتشفات الحجرية باسم "أبو غسان و غسان" قال المكتشف الاثري المشارك في فريق البحث الفرنسي الاردني أن السبب يعود إلى أقرب موقع جغرافي من مكان الاكتشاف حيث تقع بالقرب من مكان الاكتشاف منطقة اسمها "طلعة غسان".

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