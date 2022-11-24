السير: إغلاق كلي وتحويلات مرورية ضمن تقاطع عين غزال حتى الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير، إنه اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم الخميس ولغاية الساعة 8 من مساء يوم الأحد 27/11، وضمن تقاطع عين غزال، سيتم اجراء إغلاق كلي على الجسر القوسي وتحويل السير الى تقاطع نفق المزارع.

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وأضافت، أنه ستكون التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.



وأكدت الإدارة على تواجد مجموعات السير في موقع التحويلات لتسيير حركة المركبات ولتقديم المساعدة للمواطنين.



ودعت السائقين الى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في المكان.

