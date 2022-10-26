مطالبة بتخفيض رسوم الجمارك والضرائب على مدافئ الشتاء

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة التي تدفعها مستوردات المملكة من المدافئ الكهربائية وتلك التي تعمل على الوقود.

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وأكد الزعبي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تخفيض الرسوم والضرائب على مختلف أنواع المدافئ التي تصل نسبتها لما يقارب 50 %، سيسهم بخفض أسعارها بالسوق المحلية ولا سيما أنها تهم شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.



وأشار إلى أن منتجات الصناعة الأردنية من المدافئ تمتاز بجودة وتنافسية عالية، لكنها لا تغطي إلا جزءا بسيطا من احتياجات السوق المحلية، مبينا أن مستوردات المملكة من مختلف أنواع المدافئ تصل لنحو 200 ألف قطعة بالسنة.



وأوضح الزعبي أن قطاع الكهربائيات لم يحظَ بالتخفيض الجمركي الذي قررته الحكومة بداية العام الحالي على الكثير من الأصناف، وشمل القرار تخفيض التعرفة على القليل منها، رغم عدم وجود مثيل لها في الصناعة المحلية.