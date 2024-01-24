اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - تعلن الجامعة الأردنية/عمان عن حاجتها لشراء الخدمات للوظائف التالية في مركز التميز في التعلم والتعليم:



مصّور ومخرج

مصمم وسائل تعلّمية جرافيكي

صانع محتوى للأغراض الأكاديمية

محرر فيديو (مونتير)

مبرمج منصات تعليمية



تقدم الطلبات في الجامعة الأردنية / عمّان في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية الطابق الأرضي من الساعة (10) صباحاً ولغاية الساعة (12) ظهراً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 25/1/2024، علماً بأنه لن يتم قبول أية طلبات غير مستوفيه لشروط الإعلان أو غير مستكملة للشروط المطلوبة أو بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة لاستقبال الطلبات.

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وتحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة الشواغر

ويرفقبالطلب الوثائق التالية (غير مستردة) مع ضرورة الالتزام بموعد الإعلان.

صورة شخصية واحدة.



صورة مصدقة عن المؤهل العلمي + صورة مصدقة عن كشف العلامات (وفقا للمطلوب أعلاه)+كشف مصدق علامات التوجيهي.

معادلة للشهادات غير أردنية.



صورة عن الخبرة العملية مصدقة حسب الأصول ومسجلة في الضمان الاجتماعي (من وزارة العمل أو مديرية العمل التابعة للمنطقةوصورة عن كشف الضمان الاجتماعي).



شهادة عدم محكومية سارية المفعول(على أن لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر).

صورةمصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو وثيقة إثبات شخصية.



ولن يتم قبول أية طلبات غير مستوفية لشروط الإعلان أوبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستقبال الطلبات .