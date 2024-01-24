الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تعلن عن عملية نوعية جديدة اليوم

إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الاحتلال يدرس تسليح مستوطنات الضفة بمضادات دروع

غانتس: إعادة المختطفين أحياء لا يتناقض مع مهمة تدمير حماس

كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافتين غرب خان يونس

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الأمن العام ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين والمرتبطين بعصابات دولية

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

الأربعاء، 24-01-2024 07:31 م

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

120242293336592951941


الوكيل الاخباري - تعلن الجامعة الأردنية/عمان عن حاجتها لشراء الخدمات للوظائف التالية في مركز التميز في التعلم والتعليم:

مصّور ومخرج 
مصمم وسائل تعلّمية جرافيكي 
صانع محتوى للأغراض الأكاديمية 
محرر فيديو (مونتير) 
مبرمج منصات تعليمية 

تقدم الطلبات في الجامعة الأردنية / عمّان في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية الطابق الأرضي من الساعة (10) صباحاً ولغاية الساعة (12) ظهراً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 25/1/2024، علماً بأنه لن يتم قبول أية طلبات غير مستوفيه لشروط الإعلان أو غير مستكملة للشروط المطلوبة أو بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة لاستقبال الطلبات.

اضافة اعلان


وتحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة الشواغر
ويرفقبالطلب الوثائق التالية (غير مستردة) مع ضرورة الالتزام بموعد الإعلان.
صورة شخصية واحدة.


صورة مصدقة عن المؤهل العلمي + صورة مصدقة عن كشف العلامات (وفقا للمطلوب أعلاه)+كشف مصدق علامات التوجيهي.
معادلة للشهادات غير أردنية.


صورة عن الخبرة العملية مصدقة حسب الأصول ومسجلة في الضمان الاجتماعي (من وزارة العمل أو مديرية العمل التابعة للمنطقةوصورة عن كشف الضمان الاجتماعي).


شهادة عدم محكومية سارية المفعول(على أن لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر).
صورةمصدقة عن هوية الأحوال المدنية أو وثيقة إثبات شخصية.


ولن يتم قبول أية طلبات غير مستوفية لشروط الإعلان أوبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستقبال الطلبات .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120247191124712789226

الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

1202421182455313336190

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

الأمن العام ينشر صور وتفاصيل أخطر المطلوبين والمرتبطين بعصابات دولية

111111

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

12202318104836794665899

تنقلات في وزارة الداخلية - اسماء

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وممثلي جمعيات خيرية ووفدا شبابيا

أخبار متعلقة
تت

البريد الأردني يتوسع بتقديم خدمات السحب والايداع لحسابات التوفير

1120232882155522977383

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

1 (44)

طلبة في الأردنية يعلقون على ما جاء بامتحان الثقافة الوطنية

001

تدهور مركبة واستقرارها أسفل منحدر بعد ملتقى السابع مع الثامن - فيديو

416030079_811902447410459_595946791265137465_n

الاردنية تقرر إيقاف مدرسين عن العمل وإلغاء اسئلة بامتحان أثار جدلاً واسعاً

12024492639337351532

المركزي يُصدر تعميماً لشركات الصرافة العاملة في المملكة