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السبت، 13-11-2021 03:47 م

السيلاوي: تعليم لغة الإشارة في المدارس حاجة ملحة

لغة-الأشارة


الوكيل الإخباري- انهى 20 شابا وشابة، اليوم السبت، دورة تدريبية متقدمة بلغة الإشارة للصم عقدها مركز تالا للتطوير والتدريب على مدى 3 أشهر.

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ودعت مديرة المركز اعتدال السيلاوي في حفل تخريج المتدربين اليوم بقاعة غرفة تجارة اربد إلى التركيز على تعليم لغة الإشارة في المدارس ليكون المستفيدون من هذه المهارات والخبرات عونا وسندا لزملائهم الصم في ظل ارتفاع عدد حالات الصمم.

 

وأضافت السيلاوي، انه سيكون بمقدور هؤلاء الخريجين الحصول على رخصة مزاولة مهنة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، مشيرة إلى أهمية لغة الإشارة في مساعدة الأشخاص الصم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية والوظائف المطلوبة.

 

بدوره، أكد المدرب معاذ البزور، أن لغة الإشارة أصبحت من المهن المطلوبة محليا واقليميا، وتعلمها بات حاجة مجتمعية، مشيرا إلى حصول العديد من خريجي المركز على فرص عمل داخل المملكة وخارجها بعد حصولهم على شهادة مزاولة المهنة.

 

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