الشبول: الحكومة تبحث تعديل أوامر دفاع وإلغاء أخرى

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أن الحكومة متمسكة بثلاثة أوامر دفاع فقط وبقية الأوامر قيد البحث لتعديلها أو إلغائها.

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وقال الشبول في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن هناك اجتماع جارٍ الآن برئاسة رئيس الوزراء لبحث ملف الأسعار.

وأضاف أن الحكومة تجري دراسة متكاملة بشأن الانفتاح في شهر رمضان لتعود الحياة إلى طبيعتها.

وأشار الشبول إلى أن بحث الحكومة لتعديل أو إلغاء أوامر دفاع يأتي بعد عدم وجود أي قطاعات مغلقة حاليا.

وبيّن أن استمرار العمل بقانون الدفاع ليس تمسكا وإنما استجابة للواقع، مضيفا"لا نعلم متى تنتهي جائحة كورونا.. وهناك أنباء عن متحور جديد في الصين".



