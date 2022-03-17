الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع حكومي في رئاسة الوزراء بشأن أسعار السلع

وفاة مرشح لرئاسة بلدية أم الرصاص في يوم افتتاح مقره الانتخابي

الهواري يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الاردني 21 لجمعية الأورام

الشبول: الحكومة تبحث تعديل أوامر دفاع وإلغاء أخرى

قطر تخفف الإجراءات الاحترازية في المدارس اعتبارا من الأحد

التربية تنفي ان تكون الصورة المتداولة من المناهج الاردنية

ماذا يعني أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الأردن ؟

مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات

الدفاع الروسية تكشف عن برنامج أمريكي لدراسة انتقال الأمراض عن طريق الخفافيش في أوكرانيا

ارتفاع أسعار النفط عالميا وخام برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

الخميس، 17-03-2022 04:30 م

الشبول: الحكومة تبحث تعديل أوامر دفاع وإلغاء أخرى

0L5A2396


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أن الحكومة متمسكة بثلاثة أوامر دفاع فقط وبقية الأوامر قيد البحث لتعديلها أو إلغائها.

اضافة اعلان

 

وقال الشبول في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن هناك اجتماع جارٍ الآن برئاسة رئيس الوزراء لبحث ملف الأسعار.

 

وأضاف أن الحكومة تجري دراسة متكاملة بشأن الانفتاح في شهر رمضان لتعود الحياة إلى طبيعتها.

 

وأشار الشبول إلى أن بحث الحكومة لتعديل أو إلغاء أوامر دفاع يأتي بعد عدم وجود أي قطاعات مغلقة حاليا.

 

وبيّن أن استمرار العمل بقانون الدفاع ليس تمسكا وإنما استجابة للواقع، مضيفا"لا نعلم متى تنتهي جائحة كورونا.. وهناك أنباء عن متحور جديد في الصين".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهواري

الهواري يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الاردني 21 لجمعية الأورام

1647520784451

قطاع السياحة في الأردن.. أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني

وزارة التربية والتعليم

التربية تنفي ان تكون الصورة المتداولة من المناهج الاردنية

2202215171746945695654

مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات

image (8)

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

16684088_1239039479482909_6112440705429362467_n

اتفاقية لتوفير فرص للتشغيل الذاتي في السلط

أخبار متعلقة
0L5A0349

الخصاونة: ملتزمون بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

0L5A2245

كريشان: لجنة تحقيق في إحالة ضباط بالجمارك إلى التقاعد

WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.17.11 PM

كريشان: ندرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية

620e6b4123f84

الحكومة تدرس إعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الأردن

czo1NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYXdzYW5hLmNvbS9wb3J0YWwvaW1hZ2UvaW1naWQ1Mzk4MjYuanBnIjs=

الخصاونة: الأمانة تدرس الدخول بحصة مالية لإنهاء مشروع "أبراج السادس"

WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.34.23 AM (1)

الخصاونة: الحكومة مستمرة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية