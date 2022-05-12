الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 02:16 م

الشبول: دراسة على فواتير الكهرباء الجديدة أثبتت أن الدعم يذهب لمستحقيه

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة اجرت دراسة على فواتير الكهرباء الجديدة بعد أن تم قراءة العدادات. اضافة اعلان


وأضاف الشبول، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الدراسة جاءت لغايات التأكد أن الدعم سوف يصل لمستحقيه.

وبين نتائج الدراسة أثبتت أن الدعم يذهب لمستحقيه، وأن قطاع واسع لم يسجل على المنصة الخاصة بالتعرفة الجديدة. 

ودعا المستفيدين الى المسارعة بالتسجيل للحصول على التعرفة المدعومة.

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