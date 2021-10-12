الشبول يعتذر عن استقبال المهنئين

الوكيل الاخباري - في أول تصريح له بعد توليه منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة اعتذر فيصل الشبول عن استقبال المهنئين بتوليه منصبه الجديد.



وكتب الشبول عبر “فيسبوك”، ليل الإثنين، “لقد غمرتموني بالمحبة وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم وأشكركم من أعماق قلبي”.



وأضاف “أود أن استميحكم العذر ونظرا للظروف الصحية الراهنة بأن نتواصل من خلال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

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