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الأربعاء، 09-03-2022 05:56 م

وزير الاعلام يكشف عن قرارات حكومية بشأن شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الحكومة تعمل على إعداد أجندة لإقامة أنشطة متنوعة، ثقافية وسياحية واجتماعية وشبابية ورياضية، بالتزامن مع بدء فصل الربيع وحلول شهر رمضان المبارك، وكعنوان لبدء مرحلة التعافي من وباء كورونا.

وأشار الشبول، خلال لقائه مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية وكتابا صحفيين، اليوم الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، إلى أن الأردن مقبل على العديد من المناسبات كانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان في الـ 22 من الشهر الحالي، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح المجيد، إلى جانب موسم سياحي واعد خلال الربيع والصيف.

وحول الاستعداد لشهر رمضان المبارك، قال الشبول إن هناك فعاليات ونشاطات سيتم تنظيمها خلال الشهر الفضيل، بعد التحسن التدريجي على الوضع الوبائي في المملكة، لاسيما في ظل انحسار الموجة الرابعة من الوباء التي مرّ بها الأردن.
وأَضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تراقب الأسواق والارتفاع العالمي للأسعار نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن الوزارة وضعت سقوفاً سعرية لمادة الزيت النباتي؛ نتيجة ارتفاع سعرها عالمياً، وستتدخل في حال ارتفاع أسعار أية سلعة أساسية، بهدف التخفيف على المواطنين.

وجدد الشبول التأكيد على أن الحكومة تستهدف مراعاة الوضع المعيشي للمواطنين والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار عالمياً، إذ ثبّتت أسعار المشتقات النفطية لشهري شباط وآذار، وخفضت فئات التعرفة الجمركية إلى 4 فئات؛ بهدف تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات في التعرفة الجمركية السابقة.

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