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الثلاثاء، 06-09-2022 06:14 م

هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية

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الوكيل الاخباري - حجبت هيئة الإعلام عددا من المواقع الإلكترونية تقوم بالترويج والتسويق لمنتجات دوائية وبيعها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما وجهت الهيئة كتابا لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالصفحات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء جاء تحقيقا لمبدأ التعاون المشترك مع نقابة الصيادلة الأردنية، وبناءً على الشكوى المقدمة من النقابة حول تلك المواقع، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين من شراء أدوية قد تكون مزورة أو مجهولة المصدر.

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