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الجمعة، 22-10-2021 11:53 م

الشبول يهنئ بفوز نقيب واعضاء نقابة الصحفيين

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الوكيل الاخباري - هنّأ وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول نقيب الصحفيين الزّميل راكان السّعايدة ونائب النّقيب الزميل جمال شتيوي وأعضاء مجلس النقابة بفوزهم في انتخابات مجلس النّقابة التي جرت اليوم الجمعة.

وأشاد الشّبول بالأجواء التي جرت فيها انتخابات مجلس النّقابة، والرّوح الإيجابيّة التي غلّفتها، مؤكِّداً أهميّة دور النّقابة في رفع سويّة مهنّة الصَّحافة والارتقاء بواقع البيئة الإعلاميَّة المحليَّة.

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