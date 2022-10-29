الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

الوكيل الإخباري - أجمع خبراء ورياديّو أعمال، على أن الشركات الناشئة في الأردن، تحتاج لوجود نظام متكامل يدعمها، ويرتبط بالمهارات والمواهب، ويسهّل وصولها إلى التمويل، بما يعزز قيمتها المضافة، وميزتها التنافسية، ويربط فيما بينها. اضافة اعلان





وأشاروا إلى أهمية اعتماد منهجية تفحص الأفكار والأعمال الريادية الناشئة، قبل تحويلها إلى مشاريع استثمارية والبحث عن مستثمرين، بهدف التحقق من مدى خطورتها وقابليتها للنجاح، بالإضافة إلى الربط بين الشركات الناشئة والكبيرة عبر بوابة واحدة، لتبادل الخبرات والتحديات والفرص.



وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال، الدكتور بلال محمود الوادي، إن الوقت الحالي، يفرض حاجة ماسة لدعم نظام متكامل للشركات الناشئة الأردنية، يرتبط بالمهارات والمواهب، والتعامل بذكاء استراتيجي للمرحلة المقبلة، ويضمن تعزيز ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتمكينها من خلال التمويل والابتكار لزيادة قدراتها التنافسية.



وأكد ضرورة التركيز على الاحتياجات الحقيقية المتنامية للسوق، وتلبية تلك الاحتياجات بطريقة ناضجة وفاعلة، مما ينعكس بنحو كبير على استحداث خدمات ومنتجات وأنشطة جديدة للشركات الناشئة.