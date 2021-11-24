وفاة عشرينية بعد عملية خلع ضرس بمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

توفيت فتاة عشرينية بعد اجراء عملية خلع ضرس العقل في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة اربد .

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وقالت عبير الضامن شقيقة الفتاة المتوفية رهف ، ان وفاة اختها بسبب خطأ طبي اثناء اجراء عملية خلع ضرس العقل بالمستشفى .



وأضافت أن المستشفى، استقبل رهف، بهدف إجراء عملية خلع ضرس العقل، ونتيجة خطأ طبي ادى إلى كسر بالفك ما دفع الطبيب لإجراء عملية تجبير للفك وانتهت بفشل عملية التخدير ووفاتها.



ووصفت شقيقتها أن ما جرى بـحق رهف جريمة، حيث انها لبثت في المستشفى لمدة 23 يوما ولم يستطيع الكادر الطبي المحافظة على حياتها.



بدوره قال مدير مستشفى الملك المؤسس الدكتور محمد الغزو لـ "الوكيل الإخباري" إن على ذوي الضامن تقديم شكوى إلى إدارة المستشفى.



وأضاف أن اذا ثبت أمر وفاة الشابة اثر خطأ طبي سيتم احالة المتورطين إلى الجهات المسؤولة.