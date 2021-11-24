الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

هام من النقل حول العمر الشتغيلي لمركبات التطبيقات

السفير الألماني في عمان يزور المحكمة الدستورية

رئيس الوزراء ينعى وزير الأوقاف والأشغال الأسبق المهندس رائف نجم

حجاوي: 13% من وفيات كورونا اخذوا جرعة واحدة فقط

التربية لـ الوكيل : تحويل 7 مدارس للتعلم عن بعد

وزير الاوقاف الاسبق رائف نجم في ذمة الله

محافظ الكرك : الشاب الذي توفي معلما و ليس له علاقة بالمحتجين

حادثة تُشعل تويتر .. مطالب بإقالة عميد شؤون الطلبة في إحدى الجامعات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل أبو بيدر

26 ألف دينار مكافأة مالية لموظفي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 24-11-2021 12:58 م

وفاة عشرينية بعد عملية خلع ضرس بمستشفى الملك المؤسس

0L5A1670 cdd


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

توفيت فتاة عشرينية بعد اجراء عملية خلع ضرس العقل في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة اربد .

اضافة اعلان


وقالت عبير الضامن شقيقة الفتاة المتوفية رهف ، ان وفاة اختها بسبب خطأ طبي اثناء اجراء عملية خلع ضرس العقل بالمستشفى .


وأضافت أن المستشفى، استقبل رهف، بهدف إجراء عملية خلع ضرس العقل، ونتيجة خطأ طبي ادى إلى كسر بالفك ما دفع الطبيب لإجراء عملية تجبير للفك وانتهت بفشل عملية التخدير ووفاتها.


ووصفت شقيقتها أن ما جرى بـحق رهف جريمة، حيث انها لبثت في المستشفى لمدة 23 يوما ولم يستطيع الكادر الطبي المحافظة على حياتها.


بدوره قال مدير مستشفى الملك المؤسس الدكتور محمد الغزو لـ "الوكيل الإخباري" إن على ذوي الضامن تقديم شكوى إلى إدارة المستشفى.


وأضاف أن اذا ثبت أمر وفاة الشابة اثر خطأ طبي سيتم احالة المتورطين إلى الجهات المسؤولة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1637760369733

السفير الألماني في عمان يزور المحكمة الدستورية

11202116194723879042037

رئيس الوزراء ينعى وزير الأوقاف والأشغال الأسبق المهندس رائف نجم

fda1be4f-fbb5-4fb4-a2b3-7d7a5f7a4bc9 (1)

حجاوي: 13% من وفيات كورونا اخذوا جرعة واحدة فقط

مدرسة

التربية لـ الوكيل : تحويل 7 مدارس للتعلم عن بعد

11202124144520201602128

محافظ الكرك : الشاب الذي توفي معلما و ليس له علاقة بالمحتجين

حححححححححححححححححححححححح

حادثة تُشعل تويتر .. مطالب بإقالة عميد شؤون الطلبة في إحدى الجامعات

أخبار متعلقة
75ba3416-7935-452c-a6e5-810fe8b70fba

الهواري: تأهيل المراكز الصحية لتقديم أفضل الخدمات يأخذ الأولوية

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

محافظ اربد: دراسة لازالة دوارين من المدينة

كورونا 6

ارتفاع إصابات كورونا في اربد

1fb83d6235d3fa2e21f20c9bc9fb4935

إربد..استئصال ورم كبير من دماغ مريض في مستشفى الأميرة بسمة

سس

مدعي عام بني عبيد يوقف شخصا اعتدى على فتاة 15 يوما

9b656311e5be567336169dc15fb941ef

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة