الشواربة: حصول الأمانة على المركز الثاني بجائزة التحول الإلكتروني تتويج لجهودها

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، إن حصول الأمانة على المركز الثاني في جائزة التحول إلى الحكومة الإلكترونية وختم التميز، التي يمنحها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، هو تتويج لجهود الأمانة بإعادة هندسة إجراءاتها لتحويل منظومة خدماتها إلى إلكترونية.



جاء ذلك خلال ترؤس الشواربة، اليوم الأربعاء، جلسة لجنة الأمانة، بين خلالها أن أمانة عمان شاركت في الدورة الثانية للجائزة 2021 - 2022 إلى جانب 14 وزارة ومؤسسة حكومية، وأن حصول الأمانة على الترتيب الثاني هو دافع لبذل مزيد من الجهد لتبسيط الإجراءات ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمات بيسر وشفافية.

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