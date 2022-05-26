الشواربة يلتقي السفير الاقليمي لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ

الوكيل الاخباري - التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، السفير الإقليمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 جانت روجان، الذي عقد في مدينة غلاسكو عام 2021، ويعنى بالتغير المناخي.



وبين الشواربة التحديات التي تواجه مدينة عمان من نقص للموارد الطبيعية خاصة المياه والطاقة، وأزمة اللاجئين التي تسببت بالضغط على البنى التحتية للمدينة وارتفاع كلف الخدمات البلدية بالإضافة إلى الحوادث والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي ومنها هطول الأمطار والجفاف.

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