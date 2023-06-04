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الأحد، 04-06-2023 04:06 م

لجنة "التأهب والاستجابة" تعقد اجتماعها الأول

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة "التأهب والاستجابة ضمن نهج الصحة الواحدة"، اجتماعها الأول في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وفق بيان صادر عن المركز، اليوم الأحد.

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وتهدف اللجنة، التي تم تشكيلها من قبل المركز، إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، والاستعداد والتنسيق لمواجهتها بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي وتعميق التعاون والتشاركية بين الجهات الحكومية والرسمية والجهات المختصة ذات العلاقة في حالات الطوارئ الصحية بالإضافة للتأهب والاستجابة لها ضمن نهج الصحة الواحدة.


وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة بما فيها وزارات الصحة، والداخلية، والبيئة، والزراعة، والمياه والري، الخدمات الطبية الملكية، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمانة عمان الكبرى، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجمعية المستشفيات الخاصة.


وأوضحت رئيسة اللجنة، رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتورة رائده القطب، أهداف تشكيل اللجنة والمهام الموكلة لها وآلية عملها، وتم اختيار ممثل وزارة الصحة نائبا لرئيس اللجنة، علما بأن اللجنة ستقدم التوصيات المبنية على الأدلة للجهات ذات العلاقة لتنفيذها بهدف تحقيق الحدّ من انتشار الأمراض السارية والأوبئة ومكافحتها ضمن نهج الصحة الواحدة.

 




 

 


 

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