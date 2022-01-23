الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الأحد، 23-01-2022 02:31 م

الصحة: إطلاق خدمة توصيل الأدوية المزمنة الشهر المقبل

M63A0712


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أنها بصدد إطلاق خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمراجعي مستشفى البشير اختياريا خلال شهر شباط القادم بالتعاون مع برنامج حكيم.

اضافة اعلان


وبيّنت الوزارة أن الهدف من توفير هذه الخدمة هو تسهيل عملية حصول مرضى الأمراض المزمنة على أدويتهم المتكررة شهريا بسهولة ويسر، لضمان استمرار المريض في استخدام العلاج، بالاضافة إلى تخفيف عناء انتظار المريض وتقليل كلفة وصوله للمنشآت الصحية والازدحام داخل المستشفيات والمراكز الصحية.  


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أنها ستبدأ بتوصيل الأدوية المتكررة شهرياً والخاصة بالأمراض المزمنة لمراجعي مستشفى البشير، للراغبين بالحصول على هذه الخدمة، كمرحلة أولى تجريبية يتم بعدها توسيع نطاق الخدمة لتشمل عدداً اكبر من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية التي تطبق نظام حكيم في مختلف انحاء المملكة. 


كما أكدت الوزارة انها ستقوم بتقييم ومراجعة تجربة توصيل الأدوية لمرضى مستشفى البشير والتطوير عليها قبيل الاعلان عن اطلاق الخدمة في جميع مناطق المملكة.


وأشارت إلى أنه وتمهيداً لتمكين المرضى من الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية فقد تم تفعيل خدمة حكيمي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تُطبِّق برنامج حكيم.


وأوضحت أنه يتوجب على الراغبين من الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية المكررة شهرياً أو أدوية الأمراض المزمنة الشهرية تحميل تطبيق "حكيمي My Hakeem" على هواتفهم الذكية والمتوفر على نظامي أندرويد وIOS باللغتين العربية والإنجليزية أو الدخول على المنصة من خلال myhakeem.jo
كما أنه يتوجب على المريض وبعد تحميل التطبيق، الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصه به لاستخدام التطبيق لأول مرة فقط من خلال قسم السجل الطبي في المنشأة الصحية التي يتلقى الرعاية الصحية من خلالها. 


ومن خلال تطبيق حكيمي سيتمكّن المريض من الاطلاع على بعض المعلومات الطبية التي تخصه والمخزّنة في ملفه الطبي والمتضمنة الأدوية التي يستخدمها وأنواع الحساسية التي يعاني منها والمطاعيم والمواعيد الطبية لمراجعة العيادات بالإضافة إلى نتائج المختبر.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

432610_1_1636213439

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة لوغو

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

61ed994040627

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

269676115_308597797977662_8458678501937738039_n

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

أخبار متعلقة
1603565195394

الصحة تحذر الأردنيين

381952_6_1604927730

شركس يتساءل: من سيكبح جماح فيروس كورونا؟!

72021817629447530381

مليون حالة شفاء من كورونا في الأردن

thumbs_b_c_e54fecaeaeaea5281c1a27e46650e7fb

التعليم العالي تطلق حملة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

M63A0712

الصحة تنفي إغلاق عيادة الحامدية في الكرك

smb1

الصحة تبعث برسائل نصية تحذيرية للمواطنين.. ما هي؟