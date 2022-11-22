وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية

الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الصحة من الافراط في استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات دون إشراف طبي مناسب.

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وقالت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن فعالية المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في علاج الناس تتناقص بسبب إساءة استخدامها.

وأضافت أن ١ من كل ١٠ مرضى يصاب بالعدوى أثناء تلقي الرعاية، داعية إلى تناول الأدوية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية تحت إشراف طبي وعدم علاج الأشخاص بأنفسهم.

وأشارت الوزارة إلى أن إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها المحركان الرئيسيان لظهور المُمرضات المقاومة للأدوية.

وبيّنت أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا، لافتة إلى أن إساءة استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها يفاقم من مقاومة الأدوية إذا كنت مريضا.

وأوضحت أن يوما بعد آخر يزداد عدد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات المقاومة للأدوية والآخذة في الانتشار، مما يُصعِّب علاج حالات العدوى ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض وخيمة أو حتى الوفاة.