السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

"هيئة الأسرى": الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

صدور إرادة ملكية سامية

الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

توضيح بشأن العقد الجماعي الجديد لحماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

السبت، 02-09-2023 01:39 م

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

00b5662a-f00c-47a6-92d4-f677b71ff129


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول عدم تسجيل الأردن أي حالة لمتحور كورونا الجديد من سلالة "بيرولا" BA.2.86.اضافة اعلان


وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد ولم يرصد أي إصابة به، لافتا إلى تسجيل حالة واحدة من المتحور "ايرس" EG 5.2 وأُعلن عنها سابقا.

وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن وعلى مستوى العالم مستقر ولا يوجد هناك إصابات كبيرة، وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق أو الإدخال إلى المستشفيات.

وأشار الشبول إلى استمرار إجراءات الرصد الوبائي سواءً عبر الحدود أو الفحوصات التي تجرى للأشخاص الذين لديهم اشتباه بالإصابة بالفيروس.

ورصدت عدة إصابات بمتحور كورونا الجديد "بيرولا" في عدة دول بالعالم، وكان آخرها فرنسا، ومن الأعراض التي يسببها المتحور الجديد سيلان الأنف، وهي علامة مصاحبة للإصابة بمتحور BA.2، وكذلك إفرازات الأنف والبلغم، والصداع والغثيان أو القيء، بالإضافة إلى استمرار علامات فقدان حاستي التذوق والشم، لكنها كانت بصورة أقل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ت

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

820233017011371345870

من هو المخرج الاردني الراحل سمير الخوالدة ؟

خ

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

طط

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

195153759

قراءة في كتاب "مرايا الظل" للكاتب احمد الحشوش

ظ

صدور إرادة ملكية سامية

أخبار متعلقة
ukus-shumyashchey-gadyuki (1)

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

64e9f9bddb62b

الحنيفات: السلع لم تنقص في الأردن خلال أزمة كورونا

176-204700-effectiveness-vaccines-coronavirus-age-2

بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الأردن

1318069188

لدغة عقرب لوريس السام تقتل طفلة في العقبة

1691161564816

مؤتمر النظام الصحي في الأردن واقع وتطلعات يواصل فعالياته

64cb93361ddf1

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية