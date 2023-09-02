الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول عدم تسجيل الأردن أي حالة لمتحور كورونا الجديد من سلالة "بيرولا" BA.2.86. اضافة اعلان





وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد ولم يرصد أي إصابة به، لافتا إلى تسجيل حالة واحدة من المتحور "ايرس" EG 5.2 وأُعلن عنها سابقا.



وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن وعلى مستوى العالم مستقر ولا يوجد هناك إصابات كبيرة، وأنه لا يوجد ما يستدعي القلق أو الإدخال إلى المستشفيات.



وأشار الشبول إلى استمرار إجراءات الرصد الوبائي سواءً عبر الحدود أو الفحوصات التي تجرى للأشخاص الذين لديهم اشتباه بالإصابة بالفيروس.



ورصدت عدة إصابات بمتحور كورونا الجديد "بيرولا" في عدة دول بالعالم، وكان آخرها فرنسا، ومن الأعراض التي يسببها المتحور الجديد سيلان الأنف، وهي علامة مصاحبة للإصابة بمتحور BA.2، وكذلك إفرازات الأنف والبلغم، والصداع والغثيان أو القيء، بالإضافة إلى استمرار علامات فقدان حاستي التذوق والشم، لكنها كانت بصورة أقل.

