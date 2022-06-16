الصحة تبحث زيادة فرص التعاون مع اليونيسيف

الوكيل الاخباري - بحث أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، مع مدير الصحة والتحصين في منظمة اليونيسيف، الدكتور أبو بكر كامبو، زيادة فرص التعاون مع المنظمة في مجال تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية.



وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، استعرض الجانبان، بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، محطات التعاون المختلفة والإنجازات المتحققة من خلال دعم المنظمة المستمر للمملكة في مجال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة البنية التحتية للبرنامج الوطني للتطعيم.

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