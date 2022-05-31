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الثلاثاء، 31-05-2022 03:14 م

اختتام دورة لأطباء الصحة في مجال الطوارئ التأسيسية

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - اختتمت أمس الاثنين، أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بالطوارئ التأسيسية والتي نظمتها وزارة الصحة ضمن سلسلة دورات تدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وأكد مدير إدارة الشؤون الفنية في الوزارة الدكتور عماد أبو يقين في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، سعي الوزارة الدائم لتطوير كوادرها وتحسين أدائها العملي والعلمي لينعكس ذلك إيجابا على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن من أبرز سمات وملامح التطوير والتحسين، التشاركية مع مؤسسات دولية مميزة ورائدة في هذا المجال مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وبحسب البيان، ركزت الدورة على المحاور الأساسية في علم الطوارئ، حيث تضمنت شقين أحدهما عملي والآخر نظري، وهدفت إلى تمكين المشاركين من اتقان المهارات اللازمة لعملهم في أقسام الإسعاف والطوارئ.


وفي نهاية الدورة، جرى انتداب واختيار مجموعة من الأطباء المشاركين ليكونوا مدربين معتمدين لدى تخصص طب الطوارئ والحوادث في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب المعايير العالمية للمدربين، وتضمن الوزارة تدريب وتأهيل الأطباء في مختلف مستشفيات وزارة الصحة.


 




 

 


 

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