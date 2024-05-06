الدكتور الشيخ محمد الغول ينضم للمجلس المركزي لحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري

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- في تطور لافت للأنظار على الساحة السياسية والدينية في الأردن، أعلن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني في بيان صحفي عن تعيين الشيخ محمد الغول، المفتي السابق للدفاع المدني، كعضو قيادي في المجلس المركزي للحزب ورئيساً للجنة الأوقاف والمقدسات الإسلامية.في تعليقه على هذا التعيين، الكابتن محمد الخشمان، رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ورئيس مجلسه المركزي، حيث عبّر عن سعادته بانضمام الشيخ محمد الغول إلى الفريق القيادي للحزب. قال الخشمان: "نحن في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، نرحب بكم بحرارة في هذه العائلة الكبيرة. إن تواجد شخصية بقامة الشيخ محمد الغول بيننا هو مكسب حقيقي لنا جميعًا، ونحن على ثقة بأن خبرته وتفانيه سيعودان بالنفع الكبير على الحزب وعلى الأردن ككل. إن الدور الذي سيلعبه في لجنة الأوقاف والمقدسات الإسلامية سيكون حيويًا في تعزيز قيمنا الوطنية والروحية." وأضاف: "نتطلع قدمًا للعمل معًا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز دور الحزب كجهة فاعلة ومؤثرة في تطوير المجتمع الأردني."وقد عبر الغول عن امتنانه لهذه الثقة الكبيرة، مؤكداً على التزامه بالعمل الدؤوب من أجل خدمة الأوقاف والمقدسات الإسلامية والحفاظ على هويتها الدينية والوطنية. وقال "إننا مدعوون اليوم لتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلدنا، حيث يتوجب علينا العمل بجهد مضاعف لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الوطني والديني."يذكر أن الشيخ الغول قد انضم إلى صفوف حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني منذ فترة، حيث عُرف عنه تفانيه وإخلاصه في تحقيق أهداف الحزب التي تتمثل في الدفاع عن القيم الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية.ومن الجدير بالذكر أن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني يسعى من خلال هذه الخطوات الاستراتيجية إلى تعزيز دوره في المجتمع الأردني وإثراء الحياة السياسية في البلاد. ومن خلال تجديد القيادات وضم شخصيات بارزة مثل الشيخ محمد الغول، يأمل الحزب في تحقيق تقدم ملموس نحو أهدافه الوطنية العريضة.في ظل هذه التطورات، يستعد الحزب لمواجهة التحديات القادمة بروح جديدة وفريق عمل متجدد، يجمع بين الخبرة والحيوية، في محاولة لتعزيز الهوية الأردنية والدفاع عن القيم التي يناضل من أجلها الشعب الأردني. ومع وجود قيادات دينية وسياسية مثل الشيخ الغول، يبدو أن الحزب يتجه نحو تأكيد دوره كفاعل رئيسي في الحوار الوطني والإصلاح الشامل.وفي ختام بيانه، أكد حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني على التزامه بمواصلة العمل من أجل مستقبل الأردن، مستفيداً من الطاقات والكفاءات البارزة في صفوفه، ومنها الكفاءة العالية والخبرة الواسعة للشيخ محمد الغول، الذي سيكون بلا شك إضافة قوية للحزب وللأردن على حد سواء.