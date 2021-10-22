وزير الصحة يوضح حول حصول السيناريو الأسوأ

الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الوزارة وضعت خططا بديلة للتعامل مع الوضع الوبائي ، ولديها عدة خطط جاهزة للتعامل مع أي تطور للحالة الوبائية حتى في حالة حصول السيناريو الأسوأ الذي قد يصل الى 2500 إصابة، لأن المستشفيات الميدانية كافية لاستيعاب هذا العدد من الإصابات ، وأن الذين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات عددهم 540 شخصا .



وشدّد الدكتور الهواري على أن سيناريو نقص الأكسجين لم يعد واردا، لأنه يتم اجراء كشف حسّي يومي كل 3 ساعات وأسبوعي بهذا الخصوص، منوها الى قدرة كوادر الوزارة على استدراك أي خلل في وقت مبكر والتعامل معه في حينه .

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