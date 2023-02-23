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الخميس، 23-02-2023 03:09 م

​الصحة تكشف إجراءات تجديد رخصة المهن الصحية

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة إجراءات تجديد رخصة المهن الصحية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يتوجب على المزاول للخدمات الصحية أن يشارك في أنشطة التطوير المهني المستمر خلال خمس سنوات.

وأضافت أنه يجب أن يحصل المزاول على شهادة "استيفاء ساعات التطوير المهني المستمر" من المجلس المسؤول، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الترخيص الأساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة.

وأشارت إلى أنه بعد استكمال الإجراءات أعلاه فإنه يتم تجديد رخصة مزاولة المهن خلال خمس سنوات وبعد دفع الرسوم حسب النظام.

 




 

 


 

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