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السبت، 13-05-2023 01:16 م

الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالربو وطرق الوقاية

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الوكيل الإخباري - كشفت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالربو وطرق الوقاية.اضافة اعلان


وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن الأطفال والبالغون الذين يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالربو.

وأضافت أن السيطرة على السمنة قد تحمي من الإصابة بالربو.

وأشارت إلى أنه للحماية من نوبات الربو قم بالآتي:

تجنب التعرض للمحفزات من خلال:

1. استخدام مكيف الهواء
2. ترطيب وتنظيف المنزل بانتظام للتخلص من الغبار
3. تغطية الفم والأنف في الجو البارد

حافظ على صحة جيدة من خلال:

1. المحافظة على وزن صحي
2. اللياقة البدنية
3. السيطرة على حرقة المعدة

 




 

 


 

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