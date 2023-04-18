نصائح لتهيئة الجهاز الهضمي ومنع عسر الهضم في أول أيام العيد

الوكيل الإخباري - وجهت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح وارشادات لتهيئة الجهاز الهضمي ومنع عسر الهضم في أول أيام عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يمكن تهيئة الجهاز الهضمي من خلال تناول وجبة إفطار خفيفة تحتوي على الخبز الأسمر لأنه غني بالألياف والمعادن، بالإضافة إلى تناول أحد مشتقات الحليب حيث يحتوي على الكالسيوم وهو ضروري لبناء الأسنان والعظام، وتناول حصة من الخضار لاحتوائها على الفيتامينات.



كما حثت الأشخاص على تنظيم مواعيد تناول الطعام، والاعتدال في تناول حلويات العيد مثل الكعك والمعمول والشوكولاتة، وتجنب شرب القهوة السادة بكميات كبيرة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الشرياني وتجنب حموضة المعدة.



وحول اختيار الشوكولاتة الصحية خلال العيد، أشارت إلى اختيار الشوكولاتة الداكنة بدلا من الفاتحة كونها أقل محتوى من الدهون والسكر.



وبيّنت أن كل 10 غرام من الشوكولاتة تحتوي على 50 سعرة حرارية، داعية إلى اختيار قطع الشوكولاتة ذات الحجم الصغير للحفاظ على صحة الجسم.



يشار إلى أن أول أيام عيد الفطر السعيد فلكيا للعام الحالي يصادف يوم الجمعة المقبل الموافق 2023/4/21.

