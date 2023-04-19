مكافحة الأوبئة يناقش تحديث خطة مقاومة مضادات الميكروبات

الوكيل الإخباري - ناقش المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات التي يجري إعدادها.

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واستعرض المركز خلال اجتماع عقده مع المتخصصين في وزارة الصحة، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية، خطته لمراجعة ومتابعة مدى تنفيذ مشاريع وأنشطة الخطة خلال الخمس سنوات السابقة (2018-2022).



وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قالت رئيسة المركز الدكتورة رائدة القطب إن أنظمة الرصد الوطنية تساعد على تحديد الإجراءات الضرورية لأي تدخلات، مشيرة إلى ضرورة مراجعة وتحديث وتحديد أولويات أنشطة برامج العمل الوطنية والأطر الزمنية لها.



وأكدت أهمية تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والحاجة إلى المزيد من الموارد لدعم تنفيذها، وتوسيع نطاق بيانات الرصد الواردة من القطاع الصحي لتشمل صنّاع القرار في القطاعات الأخرى، واستخدامها في التخطيط لأنشطتها لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات لتحقيق نهج شامل "صحة واحدة"، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات على المستوى الوطني.



وأوضحت القطب أن المركز وضمن مهام عمله الموكلة إليه في تشريعاته الناظمة يعمل على إعداد مراجعة جميع محاور الخطة، والتحقق من الآلية المستخدمة للعمل حاليا وربطها مع الإنجازات وتقييم الأنشطة التي تمت لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومدى تأثيرها في تطوير السياسات والقرارات القائمة على الأدلة، وتقييم الإجراءات والمؤشرات التي اعتُمدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن الخطة.