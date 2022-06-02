الصحة: توفر الأمصال المضادة للدغات الأفاعي والعقارب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

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أكد مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات توفر الأمصال المضادة للدغات وعضات العقارب والأفاعي وعقر الكلاب.وقال الحوارات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمصال المتوفرة حاليا مصدرها الهند وهي مطابقة للمواصفات الأردنية التي تعدّها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.وأضاف أن تكلفة علاج الشخص الذي تعرض للدغ أو العض أو العقر مختلفة من شخص لآخر، وذلك حسب مناعته واستجابته للعلاج، كما تقف على حاجته للدخول إلى العناية الحثيثة من عدمها.وتابع الحوارات أن سعر الجرعة الواحدة لمصل داء الكلب تبلغ 15 دينار، فيما يتراوح سعر الجرعة الواحدة من مصل داء الكلب التي تتضمن 300-750 وحدة دولية بين 58-144 دينارا.أما حول سعر الجرعة الواحدة من مصل العقارب فتصل إلى 18 دينار، فيما تصل الجرعة الواحدة من مصل لدغات الأفاعي إلى 40 دينار، وعبوة لقاح الكزاز نحو 20.8 دينارا.وأشار إلى أن الأمصال تقدم للمواطنين الأردنيين بشكل مجاني، فيما تقدم لغير الأردنيين بسعر التكلفة.وبيّن الحوارات أن تزويد مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية بالأمصال والمطاعيم لم يتوقف حتى خلال فترة جائحة كورونا وهي متوفرة بكل المناطق.ولفت الحوارات إلى أن الأمصال المتوفرة تتضمن مواد فعالة ضد عضات مجموعة من الأفاعي من بينها أفعى فلسطين، أما أفعى الخبيث الأسود فلا يتوفر لها مصل على مستوى العالم على الرغم من سُميتها عالية الشدة.وسجلت في الآونة الأخيرة حالات وفاة وإدخالات إلى المستشفيات بسبب تعرض أشخاص من مختلف مناطق المملكة للدغ أو العض من الأفاعي والعقارب وخاصة مع خروجها في فصل الصيف.