الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - قالت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، إن لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا، مهما كان عمره.

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وأضافت المديرية من خلال منشور توعوي نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك بحسب رصد " الوكيل الإخباري "، أنه يمكن للأطفال والأشخاص من جميع الأعمار أن يصابوا بفيروس كورونا وأن ينقلوا العدوى إلى الآخرين”.



وشددت المديرية على الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية القادرة على حماية الجميع، كما دعت للتأكد من مصدر المعلومة ونشر المعلومة الصحيحة والموثوقة.



وأشارت إلى وجود شباب متطوعين للمساعدة في عملية التسجيل لأخذ مطعوم فيروس كورونا، ومتواجدين في مركز صحي عمان الشامل ومركز صحي المفرق الرئيسي ومركز زي الشامل و33 مركز غيرهم في مختلف أنحاء المملكة.