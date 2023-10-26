"الصحفيين" تدعو لوقفة تضامنية مع غزة الأربعاء المقبل

الوكيل الإخباري - دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة، ودعما للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع المجازر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا أمام مقر النقابة.

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وأكد مجلس النقابة في الجلسة التي ترأسها النقيب راكان السعايدة تنفيذ الفعاليات التضامنية المجدولة بشكل كامل لإدامة حالة التضامن والتفاعل مع تطورات العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة.



وكانت النقابة نظمت وقفات تضامنية أمام المؤسسات الصحفية والإعلامية، وشاركت في الوقفات التي دعا لها مجلس النقباء الذي تعتبر نقابة الصحفيين أحد مكوناته الرئيسية، إضافة إلى عقد ندوتين في مدرج النقابة حول تداعيات "طوفان الأقصى".



ودعا المجلس الزميلات والزملاء، إلى الالتزام والتفاعل مع برنامج النقابة التضامني لتحقيق الهدف منه على أوسع نطاق.