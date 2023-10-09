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الإثنين، 09-10-2023 01:47 م

الصحفيين الأردنيين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام

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الوكيل الإخباري - أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين، جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الصحفيين في عموم فلسطين، وقطاع غزة.

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وأوضح المجلس في بيان، أن هذه الجرائم أدت إلى استشهاد "مصور وكالة السلطة الرابعة محمد الصالحي، ومصور وكالة عين ميديا منصور لافي" أثناء تغطيتهما الأحداث الجارية في غزة.


وأكد المجلس استعداد النقابة لتقديم أي دعم ومساندة يحتاجونها لمواصلة كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وأدان المجلس استهداف الصحفيين المستمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بواجبه، والتحرك على نطاق المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي يرتكبها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.


كما دعا وسائل الإعلام المحلية والعربية والإسلامية، والإعلام الغربي إلى كشف أفعال الاحتلال الغاصب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يعلن تضامنه مع الزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة للغاية.


 




 

 


 

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