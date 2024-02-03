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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 07:34 م

الصحفي عوني بدر في ذمة الله

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 الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة/ رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الدكتور مهند المبيضين، الزميل الصحفي عوني بدر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت ، بعد مسيرة حافلة في العمل الصحفي.

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واستذكر المبيضين مناقب الفقيد واسهاماته في الصحافة الأردنية، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وفي صحف الرأي والدستور والأخبار وصوت الشعب، كما عمل في المركز الأردني للإعلام.

 

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