الصدفة تنقذ طالبة بلعت لسانها في الكرك

الوكيل الإخباري - تعرضت إحدى طالبات مدرسة في محافظة الكرك لوعكة صحية تمثلت بحالة "بلع لسان" كادت أن تودي بحياتها أثناء تواجد أحد مسعفي الدفاع المدني لإلقاء محاضرة داخل المدرسة. اضافة اعلان





وعلى الفور قام الملازم المسعف عوض نهار الصرايرة من مرتبات الأمن العام بإجراء الإسعافات الأولية الفورية للطالبة حتى استقرار حالتها الصحية.



هذا وتقوم مديرية الأمن العام وضمن خطتها التدريبية بنشر ثقافة الإسعافات الأولية لكافة شرائح المجتمع حيث كان لمديرية دفاع مدني الكرك محاضرة عن الإسعافات الأولية في إحدى مدارس البنات بمنطقة ذات رأس من خلال الملازم المذكور.