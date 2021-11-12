الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، أنّ الأمم المتحدة لم توجه أية اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا.

اضافة اعلان



وأضاف الصفدي خلال تصريحات صحفية الجمعة أنّه “كان هنالك أسئلة من الأمم المتحدة، وتم الإجابة عليها بكل شفافية”، مؤكدا احترام الأردن للقانون الدولي.



ولفت إلى أن الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي في ليبيا مع التأكيد أن موقف المملكة يعتبر واضحا، مجددا التاكيد على أن الأردن لا يمتلك مواقف غير منسجمة مع القانون الدولي في ليبيا.



وبيّن، أن الأردن أكد للأمم المتحدة عن أن الشركات التي دار حولها الحديث غير موجودة في الأردن وغير مسجلة كذلك في المملكة.