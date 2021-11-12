الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 08:06 م

الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

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الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، أنّ الأمم المتحدة لم توجه أية اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا.

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وأضاف الصفدي خلال تصريحات صحفية الجمعة أنّه “كان هنالك أسئلة من الأمم المتحدة، وتم الإجابة عليها بكل شفافية”، مؤكدا احترام الأردن للقانون الدولي.


ولفت إلى أن الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي في ليبيا مع التأكيد أن موقف المملكة يعتبر واضحا، مجددا التاكيد على أن الأردن لا يمتلك مواقف غير منسجمة مع القانون الدولي في ليبيا.


وبيّن، أن الأردن أكد للأمم المتحدة عن أن الشركات التي دار حولها الحديث غير موجودة في الأردن وغير مسجلة كذلك في المملكة.

 

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