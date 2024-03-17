القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأحد، ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عدد من المواقع في شمالي قطاع غزة.

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ونفذت عملية الإنزال طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.



وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية التي تقودها المملكة لحشد مزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.



وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.