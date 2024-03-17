الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.5 مليون دينار

حريق في مول تجاري بالقاهرة

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

مصر: شن هجوم في رفح مخالفة للقانون الدولي

دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

نتنياهو : عملية رفح ستستغرق بضعة أسابيع

إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

الدفاع المدني: تعاملنا مع 1153 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الأحد، 17-03-2024 02:10 م

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

63846280584141796432


الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأحد، ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عدد من المواقع في شمالي قطاع غزة. 

اضافة اعلان


ونفذت عملية الإنزال طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية التي تقودها المملكة لحشد مزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك. 


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710672581531

وقفية خير الأردن تجمع في أسبوع مليون دينار للأهل في غزة

Depositphotos_10731136_original

مذكرة تفاهم بين شركتي بيت التصدير والأردنية لضمان القروض

14-1024x768

أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1,2 مليون دينار

315643_1_1667894055

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

image

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

475142

الدفاع المدني: تعاملنا مع 1153 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
IMG-20240220-WA0020

الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

65d342022a7ce

الملك يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

WhatsApp Image 2024-02-18 at 3.59.54 PM

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق بلواء بني عبيد

537120

حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد

65cfbce7938ba

الملك يؤكد أهمية التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

D2Hrs_hXcAAhozQ

وسائل إعلام عالمية: جهد مكثف للأردن لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط