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الإثنين، 26-02-2024 10:25 م

الصفدي وبلينكن يتفقان على استمرار سبل تكثيف جهود إنهاء الصراع

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الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحث معه جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان وضمان وصول مساعدات كافية وفورية للقطاع.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل لبحث سبل تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات، وحماية المدنيين، وعلى ضرورة إطلاق تحرك دولي وفاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.

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