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الإثنين، 26-02-2024 05:43 م

بيان تحذير شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التكنزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن المدرسة التكنزية تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومن موقع مسجل على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 

وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءاتٍ تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس، امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.

وحذر السفير القضاة من أن استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، ومع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها.

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