بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في وسط مدينة فالنسيا يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع مملكة إسبانيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.