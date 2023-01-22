الصفدي يؤكد استمرار الأردن بحشد الدعم الدولي للأونروا

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استمرار الأردن بالعمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين في حشد الجهود اللازمة لضمان استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي، اليوم الأحد، من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في إطار التنسيق الدائم والمستمر لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجهها الوكالة.



ورحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة شهر كانون الأول الماضي، مشدداً على مركزية الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات الحيوية لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي، وعلى دورها في جهود تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين، وعلى ضرورة استمرار الوكالة بعملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرار رقم 194 وفي سياق حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.

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