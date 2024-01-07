الصفدي يؤكد خلال لقاء بلينكن على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يجري الآن مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والكارثة التي تنتجها الحرب.

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وبيّنت الوزارة، في منشور عبر منصة (x) أن الصفدي أكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة.



أشارت إلى أنه سوف تتناول المباحثات ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب بحث العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

