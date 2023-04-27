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الخميس، 27-04-2023 06:20 م

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الوزيران الأهمية التي يوليها البلدان لعلاقات الصداقة بينهما، والمضي في العمل على تطويرها في المجالات الاقتصادية والدفاعية والسياحية والثقافية. كما أكدا استمرار التعاون والتنسيق في إطار علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.

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