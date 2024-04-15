الصفدي يبحث مع وزير خارجية هنغاريا وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري -

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تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً من وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو.وبحث الوزيران جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في المنطقة، وأكدا ضرورة تجنيب المنطقة هذا التصعيد وخطره على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وأكد الصفدي أن وقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية هو المتطلب الأساس للحؤول دون توسع الحرب إقليمياً.وشدد على أن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.