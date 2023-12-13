الصفدي يلتقي نظيره الإيراني

الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال منتدى اللاجئين الذي بدأ أعماله في جنيف اليوم. وبحث الوزيران نتائج اللقاءات، التي أجرتها اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة مع عدد من المسؤولين الدوليين لحشد موقف دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وإيصال مساعدات إنسانية فورية كافية للقطاع، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف صارم يفرض وقفه.

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